Empfehlung - „Einheitsbuddeln“ bringt noch mehr Grün in die Stadt

Nordhorn Gerade rechtzeitig kam am Donnerstagnachmittag die Regenpause für die Pflanzparty der Bürgerinitiative „Nordhorn nachhaltig“ auf dem Alten Friedhof Gildkamp. Gut 120 Frauen, Männer und vor allem Kinder waren auf den Schulhof der Maria-Montessori-Schule am Gildkamp gekommen, um auf dem Alten Friedhof Gildkamp nicht nur drei große Bäume zu pflanzen, sondern sich für künftige Aktionen abzusprechen. Anlass für die Pflanzparty war die Aktion „Einheitsbuddeln“ am Tag der Deutschen Einheit. Die Idee dazu hatte das Bundesland Schleswig-Holstein, das in diesem Jahr die Feierlichkeiten zum bundesweiten Feiertag ausrichtet.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/nordhorn/einheitsbuddeln-bringt-noch-mehr-gruen-in-die-stadt-322171.html