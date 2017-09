Eine-Welt-Filmtage: Billige Nahrung, teuer erkauft

„Fairgiss mein nicht!“ - So lautet der Name des aktuellen Projektes des Arbeitskreises Eine Welt. Im Rahmen des Projekts werden vom 19. September - 30. September in der Alten Weberei Filme gezeigt, die sich mit dem Thema Nachhaltigkeit befassen.