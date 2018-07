Empfehlung - Eine Umgehungsstraße für den Klosterbusch

Nordhorn Die neue Verbindung ist Teil des Flurbereinigungsprogramms „Nordhorn-Nord“, das das Amt für regionale Landesentwicklung in Meppen verantwortet. Die Erschließung der landwirtschaftlichen Betriebe in der Nähe des Klosters sei intensiv diskutiert worden, berichtet Josef Schröder vom Amt für regionale Landesentwicklung. Ziel des neuen Weges soll es sein, die Höfe besser an die Bundesstraße 403 anzubinden. „Gleichzeitig wird die Erreichbarkeit der landwirtschaftlichen Nutzflächen erheblich verbessert“, fügt Josef Schröder hinzu. Und noch ein positiver Effekt soll sich einstellen: Die Klosterstraße als direkte Zufahrt von der Bundesstraße 403 zum Kloster soll vom landwirtschaftlichen Verkehr entlastet werden.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/nordhorn/eine-umgehungsstrasse-fuer-den-klosterbusch-244768.html