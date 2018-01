Empfehlung - Eine „Schoosolle“ für Kanada beim Schuhsohlenbacken im Zoo

Nordhorn. Eine heimelige Stimmung herrschte am Freitag im Tierpark: Lodernde Feuerkörbe säumten den Weg, Marktbuden für Glühwein- und Bratwurstverkauf waren aufgebaut, und die Musiker des Plattproaterkrings stimmten wohlbekannte Lieder an. Anlass der Feier auf dem Vechtehofgelände war – wie in jedem Jahr am 29. Dezember – das Schuhsohlenbacken, das in der Grafschaft auf eine jahrhundertealte Geschichte zurückblickt. So galt es auch diesmal, den Teig in den speziellen Eisen ins Feuer zu halten, um so die charakteristischen Küchlein herzustellen.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/nordhorn/eine-schoosolle-fuer-kanada-beim-schuhsohlenbacken-im-zoo-220254.html