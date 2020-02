Empfehlung - Eine Hommage an die Blueslegende Cuby & The Blizzards

Nordhorn Zur mittlerweile zweiten Ausgabe der „Grafschafter Bluesnight“ hatte der Gitarrist Chris Beckers am vergangenen Mittwoch in die Alte Weberei geladen. Im prall gefüllten Gastraum des einmal mehr zum Musikclub umfunktionierten Brauhauses war ein zweistündiges Konzert zu erleben, in dessen Mittelpunkt der einst in Nordhorn ansässige Jazz- und Rockgitarrist die Erinnerung an den Sound der legendären niederländischen Cuby & The Blizzards rückte. Eine Band, die vor fünfzig Jahren durch ihre mit Versatzstücken des Sixties-Pop und des britischen Bluesrock spielenden Songs neben Golden Earring zum erfolgreichsten Exportartikel der niederländischen Blues- und Popszene aufstieg. Um 1976 gab es entlang der deutsch-niederländischen Grenze kaum eine Bluesband, die nicht vom Cuby-Sound infiziert war, keine Rockdiskothek, in der nicht regelmäßig Cuby-Hits wie „Appleknockers Flophouse“ auf den Plattentellern rotierten.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/nordhorn/eine-hommage-an-die-blueslegende-cuby-the-blizzards-343104.html