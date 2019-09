Empfehlung - Eindrucksvolles Konzert: Mit der Gitarre gegen Faschismus

Nordhorn Volles Haus in der Kornmühle: Knapp 100 Besucher verfolgten dieser Tage das Konzert des chilenischen Sängers und Dichters Nicolás Rodrigo Miquea, zu welchem der Arbeitskreis Frieden, die Amnesty-Gruppe sowie der Weltladen Nordhorn eingeladen hatten. Der Auftritt des in Berlin lebenden Musikers war mit dem Leitgedanken „Mit der Gitarre gegen den Faschismus – Eine Hommage an Salvador Allende“ überschrieben. (...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/nordhorn/eindrucksvolles-konzert-mit-der-gitarre-gegen-faschismus-318270.html