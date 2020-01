Empfehlung - Eindrucksvolles Gedenken: „Und doch gibt es Leugner...“

Nordhorn Lässt sich das Grauen fassen? Nein, aber es lässt sich benennen und darf nicht vergessen werden. Diese klare Botschaft vermittelte am Montagabend die Gedenkveranstaltung des Arbeitskreises Frieden in Nordhorn. Aus Anlass des 75. Jahrestages der Befreiung des NS-Vernichtungslagers Auschwitz-Birkenau durch die Rote Armee hatten sich knapp 100 Menschen im Gemeindehaus der lutherischen Kreuzkirche versammelt. Ihnen rief die Arbeitskreis-Vorsitzende Marianne Schnelle die Dimensionen des Schreckens in Erinnerung: eine Million Tote in Auschwitz, sechs Millionen getötete Juden, mehr als 50 Millionen Weltkriegstote insgesamt als Folge der Nazi-Diktatur in Deutschland zwischen 1933 und 1945.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/nordhorn/eindrucksvolles-gedenken-und-doch-gibt-es-leugner-341848.html