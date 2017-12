Empfehlung - Einbrecher stehlen Schmuck aus Haus in Nordhorn

gn Nordhorn. Bislang unbekannte Täter haben Schmuck aus einem Wohnhaus am Luxkamp in Nordhorn gestohlen. Nach Angaben der Polizei müssen die Einbrecher zwischen Samstag 15 Uhr und Montag 23.45 Uhr zugeschlagen haben. Die Täter durchsuchten das Haus und entwendeten den Schmuck. Wie hoch der entstandene Schaden ist, steht noch nicht fest. Die Polizei bittet Zeugen, die in dem genannten Zeitraum etwas verdächtiges beobachtet haben, sich zu melden. Telefon Polizei Nordhorn: 05921 3090.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/nordhorn/einbrecher-stehlen-schmuck-aus-haus-in-nordhorn-218850.html