Einbrecher stehlen Getränke aus Schrebergärten

ab Nordhorn. Unbekannte Täter sind in der Nacht zu Sonnabend in insgesamt vier Schrebergärten des Kleingartenvereins am Ootmarsumer Weg in Nordhorn eingedrungen. Nach Angaben der Polizei hatten es die Täter vor allem auf alkoholische Getränke abgesehen. Der angerichtete Gesamtschaden wird auf mehrere Hundert Euro geschätzt.

Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 05921 3090 bei der Polizei Nordhorn zu melden.