Einbrecher stehlen 300 Kilo schweren Automaten aus Delfinoh

Nordhorn In der Nacht zu Montag drangen bislang unbekannte Täter in das Hallenbad Delfinoh an der Straße Am Sportpark in Nordhorn ein. Aus dem Kassenbereich stahlen die Täter einen circa 300 Kilogramm schweren Wechselgeldautomaten. Dieser wurde mithilfe einer Schubkarre aus dem Hallenbad transportiert. Die Gesamtschadenshöhe beträgt mehrere tausend Euro. Die Schubkarre entwendeten die Täter zuvor bei einem Einbruch in das Spieleparadies „Crocky“ an der Straße Wehrmaate. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Nordhorn unter der Rufnummer 05921 3090 in Verbindung zu setzen.