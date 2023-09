/ Lesedauer: ca. 3min Schule Einblick in verborgene Realitäten: Rassismus-Ausstellung in Nordhorn

Die Ausstellung „Was ihr nicht seht“ bietet einen tiefen Einblick in die oft verborgenen Erfahrungen von Rassismus, die Menschen mit schwarzer Hautfarbe in Deutschland machen. Die Schau wird in den Berufsbildenden Schulen für Gesundheit und Soziales in Nordhorn gezeigt.

© Hamel, Sebastian Aktuell setzen sich die BBS-Schüler mit der Ausstellung auseinander, die ab dem 15. September auch für die Allgemeinheit geöffnet ist. Foto: Hamel

Von Sebastian Hamel