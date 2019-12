Empfehlung - Ein Weihnachtsessen für Wohnungslose

Nordhorn 30 feste Klienten zählt die Wohnungslosenhilfe des Evangelisch-reformierten Diakonischen Werks in Nordhorn, ein Kreis von weiteren 20 bis 30 Menschen nimmt regelmäßig einzelne Angebote der Einrichtung wahr. Erstmals wurde nun ein geselliges Weihnachtsessen für die Betroffenen ausgerichtet: Rund 20 Männer und Frauen fanden sich am Mittwochabend im Tagesaufenthalt der Diakonie an der NINO-Allee ein, um gemeinsam herzhafte und süße Speisen zu genießen.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/nordhorn/ein-weihnachtsessen-fuer-wohnungslose-336240.html