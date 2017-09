Empfehlung - „Ein Stück Libanon in Nordhorn“

Nordhorn. Über dem Schreibtisch des ehemaligen Bürgermeisters der kleinen libanesischen Stadt Insariye im Süden des Landes, Mohamad Chehade, hängt ein Bild von Nordhorns Altbürgermeister Meinhard Hüsemann. Sein Sohn Houssein ist 1988 vor den Wirren des libanesischen Bürgerkriegs in die Grafschaft Bentheim geflüchtet. Mit seiner Familie lebt er mittlerweile in Nordhorn. Seine Tochter Souheir, die im Alter von zwei Jahren mit ihren Eltern das libanesische Heimatland verließ, ist im Nordhorner Stadtteil Deegfeld zur Schule gegangen. Dort freundete sie sich mit Kerstin Bonge an – Tochter von Jutta Bonge, amtierende stellvertretende Bürgermeisterin Nordhorns.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/nordhorn/ein-stueck-libanon-in-nordhorn-209203.html