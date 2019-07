Empfehlung - Ein Prototyp für den Wohnungsbau der Gewo

Nordhorn „Zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen“ will die Nordhorner Wohnungsbaugesellschaft Gewo mit ihrem neuesten Bauprojekt am Strampel: Der Neubau soll 15 hochwertige Sozialwohnungen im Stadtkern schaffen und zugleich als Erprobungsmuster für neue Wohnungsbaukonzepte dienen. Hat der Prototyp das Potenzial, um in Nordhorn endlich den Bau bezahlbarer Wohnungen in Schwung zu bringen?(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/nordhorn/ein-prototyp-fuer-den-wohnungsbau-der-gewo-309311.html