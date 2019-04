Ein Nordhorner Jazzer spielt in New Yorker Jazz-Club

In seiner Heimatstadt Nordhorn kennen Torben Purz viele als Pianisten der Jazzcombo „Mind The Gap“. Ende März führte den derzeitigen USA-Stipendiaten der Weg zum Auftritt in eine Hochburg des Jazz – den Silvana-Jazzclub im New Yorker Stadtteil Harlem.