Empfehlung - Ein Nordhorner ist auf den Lehm gekommen

Nordhorn. Mit Lehm als Baustoff kennt Andreas Wilbrand sich bestens aus: Sogar sein eigenes Haus im Nordhorner Stadtteil Deegfeld besteht größtenteils aus dem Material, was ihm 1999 einen Umweltpreis einbrachte. Auch beim Bau der großen Vogelvoliere in seinem Garten, deren Entstehung die Grundlage seines ersten Buchs war, spielte dieser Baustoff eine wichtige Rolle. „Mir sind ständig Sachen eingefallen, die man noch damit machen könnte, aber nicht in das Buch passten“, erzählt der Nordhorner. Seine Notizen wurden immer umfassender, und so habe es sich förmlich aufgedrängt, ein weiteres Werk zu verfassen.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/nordhorn/ein-nordhorner-ist-auf-den-lehm-gekommen-213128.html