Empfehlung - Ein neuer Highway für Nordhorns Fietsen

Nordhorn Die Stadt treibt ihre Planungen für eine neue Radverkehrsachse durch Nordhorn voran. Spätestens ab 2021 sollen Radfahrer und auch Fußgänger die Möglichkeit haben, sich vom Nordhorn-Almelo-Kanal in Höhe des „Kaufland“-Einkaufszentrums in Richtung Bahnhof zu bewegen. Damit wird eine neue Verbindung zwischen Blanke und Innenstadt geschaffen. Der Entwurf, den Stadtbaurat Thimo Weitemeier am Montag im Stadtentwicklungsausschuss des Rates vorstellte, wurde einstimmig beschlossen.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/nordhorn/ein-neuer-highway-fuer-nordhorns-fietsen-330291.html