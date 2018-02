Ein Mann mit Ausstrahlung: EKD-Ratsvorsitzender überzeugt

Heinrich Bedford-Strohm, Vorsitzender des Rates der Evangelischen Kirche, hat gut 300 Besuchern in der Alten Kirche am Markt in Nordhorn seine Vorstellung von einer „mutigen Kirche“ dargelegt. Es war ein Plädoyer für urchristliche Werte und die Ökumene.