Ein Gratis-Eis zum Muttertag im Tierpark

gn Nordhorn. Der neue Niedrigseilgarten, den die Handwerker des Nordhorner Tierparks im vergangenen Jahr fertiggestellt haben, ist bei großen und kleinen Kindern gleichermaßen beliebt. Was bisher noch fehlte, war die passende Gestaltung der zugehörigen Sandfläche. Seit Montag arbeitet die Firma „Kulturinsel Einsiedel“, die auch schon vor einigen Jahren das „Max Abenteuerland“ auf dem Zoogelände entworfen hat, mit Hochdruck an dem Aufbau des Spielplatzes in Vechtehofnähe. Jetzt legten die Handwerker letzte Hand an den neuen Spielplatz, sodass die Kinder den neuen Bereich am Wochenende erstmals erkunden können.

Am Sonntag, 13. Mai, stehen aber die Mütter wieder im Fokus. Sie werden zum Muttertag statt mit Blumen mit Eis beschenkt, das die Firma „Langnese“ gespendet hat. Das Gratis-Vanillesofteis für alle Mütter gibt es in der Zeit von 11 bis 15 Uhr an der Hütte neben der Heuremise am Vechtehof und am Kioskfenster bei der Cafeteria, solange der Vorrat reicht. „Ausweisen“ müssen sich die Mamis übrigens nicht, der Mutterpass kann also getrost zu Hause bleiben.