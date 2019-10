Ein „Europabummler“ zu Gast in der Stadtbibliothek

Nordhorn Angefangen hatte es 1996, als sich Lück sein erstes Auto kaufte – einen VW-Bulli. Damals hatte er kein Ziel, aber jede Menge Zeit. Der Journalist und Fotograf schaute sich um in Europa und begann Geschichten und Fotos zu sammeln von Menschen, die etwas zu erzählen hatten. Bei Schützern des letzten Urwaldes, Straßenkindern in Nordirland, Chilibauern im Baskenland und viele anderen wurde er fündig. Geboren 1973, reist Lück mit seiner Hovawart-Hündin Locke und seinem Wohnmobil „kreuz und quer“ über den Kontinent.

In seinem ersten Bildband hat der reisefreudige Journalist Begegnungen, Entdeckungen und Kurzgeschichten aus über 20 Jahren und fast 30 Ländern zusammengetragen. Entstanden ist ein Tagebuch über den Besuch bei Menschen und an Orten, die man in Europa nicht erwarten würde. In seinem Bildervortrag am Donnerstag nimmt er seine Zuschauer mit auf eine überraschende, teils abenteuerliche Reise durch unseren Kontinent. Karten zum Preis von 12 Euro sind in der Stadtbibliothek Nordhorn, beim VVV Nordhorn, in der Buchhandlung Thalia Nordhorn sowie an der Abendkasse erhältlich. Inhaber der GN-Card erhalten 1 Euro Ermäßigung. Der Abend findet in Kooperation mit dem Europabüro des Landes Niedersachsen statt.