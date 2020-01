/ Lesedauer: ca. 2min Ein Euro vom Tierpark-Tagesticket ist für den Artenschutz

Der Eintritt in den Tierpark Nordhorn kostet nun einen Euro mehr – doch das Geld wandert nicht in die Zookasse, sondern wird konkret für den Artenschutz verwendet. Dabei setzt die Zooleitung auf Engagement in der Region und auf internationale Projekte.