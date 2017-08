Empfehlung - „Ein Date mit der Schürze“ im Nordhorner Stadtmuseum

Nordhorn. Lange Zeit war die Schürze ein wichtiger Bestand des Haushalts. Man besaß deutlich weniger Kleidung als heutzutage und konnte sie auch nicht so gut waschen. Die Schürze war ein Schutz für die Kleidung beim Kochen, Putzen und anderen Haushaltsaufgaben. Die Stickereien auf den Schürzen wurden von den Besitzerinnen selbst vorgenommen; je schöner das Stickwerk war, desto mehr „taugte“ eine Frau in den Augen der Männer. Um das Haus zu verlassen, zog frau sich eine weiße Schürze an, denn diese hygienische Farbe signalisierte einen sauberen, ordentlichen und funktionierenden Haushalt.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/nordhorn/ein-date-mit-der-schuerze-im-nordhorner-stadtmuseum-204504.html