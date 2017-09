Empfehlung - Ein Abrissbagger bringt nach Hausbrand den Neuanfang

Nordhorn. Mit der Schaufel reißt ein Bagger am Freitag ein großes Loch in ein Einfamilienhaus in Nordhorn-Stadtflur. Staub wird aufgewirbelt, als die Steine auf den Boden fallen. Das Ehepaar Wolfgang und Gerlinde te Gempt schaut zu, wie sein Eigenheim dem Erdboden gleich gemacht wird.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/nordhorn/ein-abrissbagger-bringt-nach-hausbrand-den-neuanfang-208412.html