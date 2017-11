Empfehlung - Ein Abend der großen Gefühle in der Alten Weberei

Nordhorn. Moderator Olaf Cordes zeigt sich bei der Premiere der Sinfonic Rock Night der Musikschule Nordhorn am Donnerstagabend bestens gelaunt: hier und da ein flotter Spruch, eine heitere Anmerkung, und immer wieder Lob für das ebenso freudig gestimmte wie an Beifall nicht sparende Publikum. Doch auf einmal wird er sehr ernst – nämlich in dem Moment, als ein Bild des im Sommer verstorbenen Rob Zieverink auf zwei Leinwänden eingeblendet wird und Cordes auf die Verdienste des engagierten Musikschullehrers eingeht. In großem Maße habe sich dieser in den zurückliegenden Jahren für die Sinfonic Rock Night eingesetzt, als Arrangeur und Dirigent den Stücken eine ganz besondere Note verliehen.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/nordhorn/ein-abend-der-grossen-gefuehle-in-der-alten-weberei-215828.html