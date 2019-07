Empfehlung - Ehrung vor Testspiel: HSG ist „Bürger des Jahres 2018“

Nordhorn Vor dem Testspiel gegen Hamm am Mittwoch, 7. August, wird gegen 18 Uhr im Euregium an der Wilhelm-Raabe-Straße 15 der HSG Nordhorn-Lingen vom VVV Nordhorn die Urkunde zum „Bürger des Jahres 2018“ überreicht. Im Anschluss tragen sich die Handballer in das Goldene Buch der Stadt Nordhorn ein.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/nordhorn/ehrung-vor-testspiel-hsg-ist-buerger-des-jahres-2018-310473.html