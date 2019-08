Ehrenamtliche unterstützen Tafel mit 60.000 Arbeitsstunden

Wenn von der „Tafel“ die Rede ist, dürfte in der Grafschaft Bentheim kaum jemand lange rätseln, was gemeint ist: eine Ausgabestelle von Lebensmitteln für Bedürftige. Was jedoch kaum jemand ahnt: Mit der Essensausgabe allein ist es nicht getan.