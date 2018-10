Empfehlung - Ehrenamtliche begleiten Schwerkranke und Sterbende

Nordhorn „Der gute Mann hat es mir sehr leicht gemacht", sagt Heinz Bardenhorst. Der Nordhorner erinnert sich noch genau an den ersten Menschen, den er bis zum Tod begleitet hat. „Das war ein junger Mann, Anfang 40, unheilbar an Krebs erkrankt – aber voller Zuversicht", erzählt der 64-Jährige. Drei bis vier Monate hat er ihn in einem Pflegeheim besucht. Aufgeregt sei er selbst nur beim ersten Treffen gewesen, sagt Heinz Bardenhorst: „Nach dem zweiten Gespräch waren wir beim Du. Hätten wir uns unter anderen Umständen kennengelernt, wäre sicherlich auch eine Freundschaft möglich gewesen."(...)