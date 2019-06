Empfehlung - Ehemalige Kirche in Nordhorn zu verkaufen

Nordhorn „Früher war hier fast jeden Tag etwas los: Drei Mal in der Woche Gottesdienst, montags Chorprobe und dienstags der Tag für die Jugend.“ Etwas wehmütig lässt Paul Rosowski den Blick durch den Innenraum der ehemaligen neuapostolischen Kirche am Gildehauser Weg 195 im Nordhorner Stadtteil Blanke schweifen. Die Sitzbänke und der Altar sind verschwunden, die kleine Orgel und das Kreuz sind noch da. Tische und Stühle füllen den Raum. Ein bis zwei Mal im Monat treffen sich hier die Senioren der neuapostolischen Gemeinde zu gemeinsamen Nachmittagen, ansonsten ist es still geworden in dem Bau, der für die derzeitigen Besitzer weiter Unterhaltskosten für Strom und Ölheizung verursacht.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/nordhorn/ehemalige-kirche-in-nordhorn-zu-verkaufen-303792.html