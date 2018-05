Empfehlung - EGN-Schüler versuchen Pilgern, Pilates, Programmieren

Nordhorn. Mehr als sechs Monate Vorbereitung haben sich ausgezahlt: Unter der Leitung der Lehrer Elias Hoffmann, Senta Gerhardt und Frank Scheele stellte sich die Klassenstufe 10 am Evangelischen Gymnasium in Nordhorn (EGN) im ersten Schulhalbjahr in 22 Kleingruppen dem Projekt „Herausforderungen“. Dabei wurden selbstständig Ideen und Möglichkeiten für deren Umsetzung herausgearbeitet, bevor sie diese in der Woche vor den Osterferien – ohne Eltern oder Lehrer, dafür ehrenamtlich von einem Studenten begleitet – in die Tat umsetzten.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/nordhorn/egn-schueler-versuchen-pilgern-pilates-programmieren-235682.html