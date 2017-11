EGN-Schüler sind der Reformation auf der Spur

gn Nordhorn. Reformation als Protest, der zu Freiheit, Vielfalt und Weite führte und aufgeklärtes Denken und Handeln zeigte, weit vor der Zeit der Aufklärung, und der Vorbildcharakter bis heute hat: Am Evangelischen Gymnasium Nordhorn (EGN) fanden anlässlich des Reformationsjubiläums drei umfangreiche Projekttage unter diesem Motto statt.

In wissenschaftlichen Vorträgen und kreativen Workshops setzten sich die Schülerinnen und Schüler mit einer großen Bandbreite verschiedener Themen rund um die Reformation auseinander.

Über 40 Workshops, Gastvorträge und Ausstellungen wurden an den drei Projekttagen in der Schule angeboten. Lehrkräfte aller Fachbereiche, engagierte Oberstufenschüler wie auch externe Referenten gestalteten das Projektangebot.

In den Workshops beschäftigten sich die älteren Schülerinnen und Schüler unter der Leitung von Pastor Dieter Wiggers mit dem Verhältnis von Reformation und Toleranz oder hörten einen Vortrag des Domkapitulars Reinhard Molitor, Ökumenebeauftragter des Bistums Osnabrück, über die Bedeutung der Reformation aus katholischer Sicht. In den zahlreichen Angeboten externer Referenten gab es somit religiöse, wissenschaftliche wie auch kritische Ansichten zu Theologie und Naturwissenschaft, aber auch Einblicke in das Leben eines Franziskanermönches.

Die Jugendlichen diskutierten mit Dr. Bernd Brauer, Superintendent des Kirchenkreises Emsland-Bentheim, Aspekte, die sie rund um den Glauben, die Kirche und die Reformation beschäftigen. Ebenso wurde an diesen Tagen Martin Luthers Judenhass, die Lebensgeschichten mehrerer bedeutender Reformatoren und Reformatorinnen oder die Frage, ob Beten noch modern ist, in den Mittelpunkt gestellt.

Die Reformation in der Region wurde theoretisch wie auch praktisch betrachtet: Schüler der Jahrgänge 5 bis 9 pilgerten den acht Kilometer langen Glaubensweg in Lohne, suchten über Geocaching Orte der Reformation in Nordhorn oder radelten über 30 Kilometer durch die Grafschaft Bentheim, um vor Ort Kirchen zu besuchen und der Geschichte der Konfessionen auf den Grund zu gehen. Daneben fanden auch kreative Angebote ihren Platz. Dokumentiert wurden die Projekttage in einem umfangreichen Blog, der über die Internetseite des Evangelischen Gymnasiums zugänglich ist.