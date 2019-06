Empfehlung - EGN schickt 57 Abiturienten auf neue Wege

Nordhorn Der vierte Abiturjahrgang des noch jungen Gymnasiums hat für Dr. Gabriele Obst eine ganz besondere Bedeutung: Es ist der erste, den sie als Schulleiterin von Anfang an begleitet hat. Noch lebhaft kann sie sich, wie auch die Abiturienten, an die ersten Schultage erinnern, in denen die Schüler, gerade einmal halb so groß wie die Sonnenblume, die sie zur Einschulung geschenkt bekamen, durch ihre turbulente Art auffielen. Dass diese Schüler sich an diesem Tage das Abimotto „Diktabitur – Ordnung mit der Klangschale“ gaben, konnte die Schulleiterin nachvollziehen.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/nordhorn/egn-schickt-57-abiturienten-auf-neue-wege-305239.html