Empfehlung - EGN beweist sein „hervorragendes MINT-Profil“

Nordhorn Nach der Anwartschaft konnte das Evangelische Gymnasium Nordhorn (EGN) sein hervorragendes MINT-Profil beweisen und ist Vollmitglied im nationalen Excellence-Schulnetzwerk MINT-EC geworden. Aufgrund der Anstrengungen in den letzten Jahren konnte an der Schule einiges bewegt werden. So wurde beispielsweise die Junior-Ingenieur-Akademie eingerichtet, weitere Firmenkooperationen wie mit der Neuenhauser Maschinenbau GmbH geschlossen und ein Mädchenförderprogramm im MINT-Bereich gestartet.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/nordhorn/egn-beweist-sein-hervorragendes-mint-profil-308698.html