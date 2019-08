Empfehlung - ECN trainiert auf Inlineskates für Erhalt der Eissporthalle

Nordhorn Wegen akuter Einsturzgefahr hat der Landkreis Grafschaft Bentheim die Halle am Freitag mit sofortiger Wirkung gesperrt. Grund sind Risse in den Leimholzbindern der Dachkonstruktion. 16 Kinder der U9- und U13-Junioren gaben deshalb auf dem Blankeplatz in voller Spielmontur einen Einblick in ihre sportliche Leidenschaft. Knapp drei Mal so viele Eltern und Fans hatten sich ebenfalls eingefunden, um die Spieler zu unterstützen.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/nordhorn/ecn-trainiert-auf-inlineskates-fuer-erhalt-der-eissporthalle-315459.html