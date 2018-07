Empfehlung - E-Bikerin fährt in Nordhorn gegen Autotür

Nordhorn Der Fahrer eines Lieferwagens hat am Mittwoch gegen 9.50 Uhr sein Fahrzeug im Bereich Bentheimer Straße/Frensdorfer Ring in Nordhorn geparkt. Als er die Tür des Wagens öffnete, übersah er, dass zur gleichen Zeit eine 46-Jährige mit ihrem E-Bike auf dem Radweg neben dem Wagen unterwegs war. Die Frau konnte nicht mehr ausweichen und kollidierte mit der Autotür. Sie stürzte zu Boden und verletzte sich schwer. Ein Rettungswagen brachte sie in die Euregio-Klinik. Die Höhe des Sachschadens ist nicht bekannt.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/nordhorn/e-bikerin-faehrt-in-nordhorn-gegen-autotuer-244181.html