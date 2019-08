Empfehlung - E-Bike-Serie: Keine Extrawurst für Rennräder

Geschlossener Verband: Grundsätzlich dürfen Gruppen ab 16 Personen als geschlossener Verband fahren und damit gewisse Sonderregeln in Anspruch nehmen. So ist es den Teilnehmern solch eines Verbands erlaubt, nebeneinander auf der Fahrbahn unterwegs zu sein – und zwar auch an Stellen, wo Radfahrer durch entsprechende Verkehrszeichen eigentlich zur Nutzung des Radwegs verpflichtet sind. Ein geschlossener Verband zählt verkehrsrechtlich als ein Fahrzeug: Somit dürfen die Fahrer eines Verbands etwa eine Ampelkreuzung auch dann überqueren, wenn das Lichtzeichen zwischenzeitlich auf „rot“ schaltet. Ebenso kann der Verband geschlossen aus einer Einmündung in eine vorfahrtsberechtigte Straße einfahren: Nähert sich währenddessen ein Auto, das eigentlich Vorfahrt hat, muss dieses warten und die Radfahrer passieren lassen. „Ansonsten droht dem Autofahrer ein Bußgeld“, warnt Edgar Eden.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/nordhorn/e-bike-serie-keine-extrawurst-fuer-rennraeder-315274.html