Empfehlung - E-Bike-Fahrer brauchen Training

Nordhorn In den Kursen geht es allerdings mitnichten darum, das Fahren zu erlernen: „Vielmehr sollen vorhandene Fähigkeiten ausgebaut und Rechtssicherheit gegeben werden“, so Eden. Interessierte haben grundsätzlich die Möglichkeit zu wählen, ob sie ein Seminar bei der Verkehrswacht oder bei der Polizei belegen möchten. Die Verkehrswacht bietet seit 2013 kostenlose E-Bike-Schulungen für Menschen ab 60 Jahren an. Geleitet werden diese von speziell ausgebildeten Moderatoren. Auch Edgar Eden, seinerseits Mitglied im erweiterten Vorstand bei der Verkehrswacht Grafschaft Bentheim e. V., hat eine entsprechende Ausbildung absolviert. Die Verkehrswacht sieht ihr Angebot, das in Kooperation mit der Freiwilligen-Agentur abgewickelt wird, als Gegenmaßnahme angesichts der Vielzahl von Unfällen, an welchen häufig ungeübte Pedelec-Fahrer beteiligt sind.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/nordhorn/e-bike-fahrer-brauchen-training-320231.html