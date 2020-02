Duo „NIHZ“ erzählt: „Begegnungen in Israel und der Westbank“

Nordhorn „Begegnungen in Israel und der Westbank“, so lautet die nächste Veranstaltung des Forums Juden/Christen im Kloster Frenswegen am Donnerstag, 20. Februar, 19.30 Uhr. Bobby Rootveld und Sanna van Elst vom Duo „NIHZ“ (Abkürzung für „Niet In Het Zwart“ – „Nicht in Schwarz gekleidet“) berichten von ihren Erlebnissen ihrer Konzertreise, die sie in den letzten Wochen nach Israel geführt hat. Sie erzählen von Begegnungen mit sehr unterschiedlichen Menschen und lassen mit einer Kombination aus Erzählen und Musizieren ein lebhaftes Bild ihres Erlebens Israels entstehen. Der Eintritt ist frei, die Veranstalter bitten um eine Spende am Ausgang.