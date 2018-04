Empfehlung - „Du wirst überleben und erzählen, was man uns angetan hat“

Nordhorn. Seit 1998 ist sie unterwegs, inzwischen hochbetagt, aber fest entschlossen, das letzte Versprechen zu erfüllen, das sie ihrer Mutter 1943, vor deren Ermordung im Konzentrationslager Ravensbrück, gegeben hat: „Du wirst überleben und erzählen, was man uns angetan hat.“ Seitdem berichtet die Holocaust-Überlebende an Schulen und in Bildungseinrichtungen über ihr Leben vor, während und nach der nationalsozialistischen Schreckensherrschaft.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/nordhorn/du-wirst-ueberleben-und-erzaehlen-was-man-uns-angetan-hat-234277.html