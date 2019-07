Dritte „Night of Kilts“ am 10. August

Nordhorn Zum Folk-Rock-Festival „Night of Kilts“ lädt die Spielvereinigung Brandlecht-Hestrup am Sonnabend, 10. August, ein.

Wie die Veranstalter mitteilen, finden die „Grafschafter Highland Games“ zwischen 12 und 18 Uhr statt, der Eintritt ist kostenfrei. Das komplette Event wird ehrenamtlich organisiert und besticht laut Organisatoren durch das liebevolle, traditionelle schottisch-irische Ambiente. Das Event findet ebenso wie die „Grafschafter Highland Games“ auf dem Brandlechter Sportplatz statt. Neben Kilkenny und Guinness Bier dürfen sich Besucher auf diverse Met-Biere und viele verschiedene Whisky-Sorten zum Probieren freuen. Auch das schottische Nationalgericht Haggis wird angeboten.

Die „Night of Kilts“ beginnt um 18 Uhr, wenn „Mac Piet“ die Bühne betritt und für die richtige Irish-Pub-Musik sorgt. Bei „Mac Piet“ handelt es sich nicht nur um einen rotbärtigen Rheinländer im schottischen Kilt, der seit 30 Jahren in Schleswig-Holstein zu Hause ist, sondern dieser Name steht zudem für die Musik und die gute Laune, die er bei seinen Auftritten kompromisslos im Publikum versprüht, heißt es in der Ankündigung weiter.

„Mac Piet“ sieht sich selbst als „inoffiziellen Botschafter der Irish-Pub-Kultur in Deutschland“ und möchte seine Zuhörer mit Charme und Witz genauso begeistern wie mit Irish- und Scottish-Folk, Oldies, Klassikern und eigenen Songs an der Gitarre und mit dem schottischen Dudelsack. Energische Melodien erwarten die Besucher ab 19 Uhr, wenn die Band „Bunch of Bastards“ aus Rotterdam Folk-Rock vom Feinsten zum Besten geben will.

Die Songs von „Bunch of Bastards“ kennzeichnen eine Mischung aus Punkrock, verfeinert mit Klängen von Akkordeon, Banjo und Mandoline.

Mit „Irish-Gaudi-Folk“ wollen dagegen ab 20.30 Uhr die „Hellraisers and Beerdrinkers“ begeistern. Die Headliner der „Night of Kilts“, die Band „Jolly Jackers“ aus Ungarn wollen gegen 22 Uhr die Bühne erobern. Die „Jolly Jackers“ wurden im Januar 2013 in Dunaújváros (Neustadt an der Donau) gegründet. Dass die „Jolly Jackers“ längst zu den großen der ungarischen Folkpunkszene gehören, haben die drei Mädels und drei Jungs unlängst mit ihrem 2017-er-Album „Blood, Sweat and Beer“ bewiesen, sind die Veranstalter des Folk-Rock-Festivals einig.

Karten für das Folk-Rock-Festival gibt es ab sofort im Vorverkauf für 16 Euro bei den Geschäftsstellen der Grafschafter Volksbank eG in Nordhorn an der Torbrücke, in Brandlecht und in Schüttorf sowie bei allen ProTicket-Verkaufsstellen und online auf www.proticket.de. An der Abendkasse werden die Karten für 21 Euro erhältlich sein. Weitere Infos zum Festivalprogramm gibt es online auf www.grafschafter-highlandgames.de.