Empfehlung - Drei Verletzte nach Unfall: Nordhorner Südtangente gesperrt

sb Nordhorn. Gegen 14.20 Uhr sind am Donnerstag auf der Südtangente (Bundesstraße 213) in Nordhorn zwei Autos aus bislang ungeklärter Ursache zusammengestoßen. Der Unfall ereignete sich etwa in Höhe der Kanalbrücke im Bereich Frensdorferhaar. Drei Fahrzeuginsassen zogen sich Verletzungen zu. Feuerwehr, Rettungsdienst, Notarzt und Polizei rückten aus. Die Umgehungsstraße wurde voll gesperrt.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/nordhorn/drei-verletzte-nach-unfall-nordhorner-suedtangente-gesperrt-205835.html