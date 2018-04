Empfehlung - Drei Verletzte bei Unfall auf der Euregiostraße

gam Nordhorn. Kurz nach 18 Uhr ist es auf der Euregiostraße in Nordhorn zu einem Verkehrsunfall gekommen. Ein „Mercedes“-Fahrer, der aus der Geschwister-Scholl-Straße in Richtung Neuenhauser Straße abbiegen wollte, übersah einen VW-Golf, der in dieselbe Richtung fuhr. Bei der Kollision wurden die beiden Insassen des Mercedes und auch der Fahrer des Golf verletzt. Sie wurden ins Nordhorner Krankenhaus gebracht. An den Autos entstand Totalschaden.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/nordhorn/drei-verletzte-bei-unfall-auf-der-euregiostrasse-231248.html