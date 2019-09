Drei Verletzte bei Massenschlägerei in Nordhorn

Nordhorn Am Donnerstagnachmittag ist es an der Kokenmühlenstraße, Ecke Vechteaue, zu einer Schlägerei mit etwa zwanzig Beteiligten unterschiedlicher Nationalitäten gekommen. Drei Männer wurden dabei teils erheblich verletzt. Nach bisherigen Erkenntnissen waren zunächst mehrere Personen im Rahmen einer Infomesse in der „Alten Weberei“ aneinandergeraten. Die Streitigkeiten verlagerten sich dann in den Bereich der Kokenmühlenstraße. Mitglieder einer deutsch-arabischen Großfamilie verletzten dort drei junge Männer schwer. Bei der Tatausführung kam unter anderem ein Baseballschläger zum Einsatz. Als die Polizei wenig später mit zahlreichen Einsatzkräften eintraf, waren die Täter bereits geflüchtet. Einer von ihnen konnte im Rahmen der anschließenden Fahndung angetroffen und festgenommen werden. Er wurde nach erster Befragung und erkennungsdienstlicher Behandlung wieder auf freien Fuß gesetzt. Die Ermittlungen zu den Vorfällen laufen.