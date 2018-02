Drei Schulorchester geben „Tripelkonzert“ in Nordhorns KTS

Gemeinsam auf der Bühne: Am Sonnabend veranstalten das Gymnasium und das Evangelische Gymnasium Nordhorn sowie die Musikschule Nordhorn um 16 Uhr im Konzert- und Theatersaal ihr „Tripelkonzert“. Präsentiert wird ein abwechslungsreiches Programm, das zuvor auf den gemeinsamen Orchesterworkshops erarbeitet wurde. Der Eintritt ist frei.

In diesem Jahr beteiligen sich die Bläserklasse 6 des Gymnasiums Nordhorn, die Klasse 6 im Musikprofil des Evangelischen Gymnasiums Nordhorn sowie „Das kleine Orchester“, das „Ensemble Wietmarschen“ und das Streichorchester der Musikschule. Auf dem Programm stehen unter anderem Titel wie „I‘ll Be There“ (Michael Jackson), „The Best“ (bekannt geworden durch Tina Turner) und „Surfin‘ U.S.A.“ (Beach Boys). Die Orchester treten unter Leitung der Lehrkräfte Heike Späthe, Matthias Wilkens und Simon Woltmann auf, wobei Wolfgang Brand, Sophia Raabe und Ivo Weijmans an der Einstudierung mitwirken.