Drei Schützenvereine feiern gemeinsames Schützenfest im Juni

Die Nordhorner Schützenvereine Kloster Frenswegen, Frensdorf und Altendorf haben die letzten Vorbereitungen für das diesjährige Schützenfest getroffen. In diesem Jahr wird wieder am ersten Wochenende im Juni von Samstag, 3. Juni, bis Montag, 5. Juni, auf dem Schützenplatz bei der Klosterschänke in Nordhorn Frenswegen gefeiert.

Programm der Schützenvereine

Die Mitglieder der Schützenvereine treffen sich am Samstag, 3. Juni, um 17.45 Uhr zum Abmarsch vom Hotel Bonke zum Schwarzen Garten. Dort finden die Kranzniederlegung und die Totenehrung statt. Danach folgt der Marsch zum Rathaus; musikalisch begleitet von den Spielmannszügen Bookholt und Brandlecht-Frenswegen. Um 19.30 Uhr versammeln sich die Schützen vorm Klostergebäude und marschieren gemeinsam zum Festplatz. Anschließend folgt das Antreten im Festzelt zum Empfang des Thrones. Es folgt der Kommers mit der Begrüßung und den Ehrungen der einzelnen Vereine. Ab 20.30 Uhr beginnt zu Ehren des amtierenden Königspaares, Bernhard Kock und Dagmar Büßemaker, nebst Thron der große Königsball.

Der Spielmannszug Brandlecht-Frenswegen wird am Sonntag die Vereinsmitglieder wecken und auf einen Schützenfesttag einstimmen. Beim gemeinsamen Frühschoppen der Abordnungen der Nordhorner Schützenvereine werden die Gäste von dem Nordhorner Blasorchester unterhalten.

Um 14.30 Uhr findet das Antreten der Schützenfamilien vor dem Klostergebäude statt mit anschließendem Marsch zum Festplatz. Dort findet ab 15 Uhr das gemeinsame Schießen um die Vogelinsignien und das Königsschießen statt, sowie das gemeinsame Kinderkönigsschießen aller drei Vereine. Nach dem Königsschießen erfolgt die Inthronisation des neuen Königs mit dem Throngefolge.

Am Montag, 5. Juni, findet der Frühschoppen um 13.30 Uhr mit Fideler Gerichtssitzung statt. Anschließend gegen 14.30 Uhr findet das Vizekönigsschießen statt. Nach der Tombola-Preisverlosung und der Proklamation gegen 18 Uhr findet ein Festumzug durch Frenswegen statt.