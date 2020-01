Drei Männer bei Messerangriff in Nordhorn schwer verletzt

Nordhorn Sie haben sich offenbar um Geld gestritten: Am Montag wurden drei Männer verschiedener Nationalitäten mit einem Messer an der Stargarder Straße in Nordhorn verletzt. Wie die Polizei jetzt auf GN-Nachfrage berichtet, eskalierte der Streit gegen 17 Uhr. Dabei wurde ein Messer gezogen, mit dem alle drei Männer schwer verletzt wurden. Den Notruf sollen zwei der Männer gewählt haben, nachdem sie sich vom Tatort entfernt hatten.

Was genau an diesem späten Montagnachmittag passiert ist, ist noch unklar. Die Polizei ermittelt und sucht dafür nach zwei Zeuginnen, die am Tatort waren. Die beiden Frauen werden gebeten, sich bei der Polizei unter Telefon 05921 3090 zu melden. lf