Empfehlung - Drei Freunde fahren mit der Kutsche von Borken bis zum Meer

Nordhorn/Neuenhaus Die drei jungen Männer mit ihren Strohhüten hinterlassen einen bleibenden Eindruck, wenn sie mit der Kutsche durch die Ortschaften entlang der deutsch-niederländischen Grenze fahren. Justus, Laurenz und Mitja wollen es bis zur Nordsee schaffen. Dabei bekommen sie Unterstützung von den beiden kräftigen Friesen-Pferden Indra und Jop, die die moderne Kutsche ziehen. „Wir sind bei meinem Onkel in Raesfeld gestartet“, erzählt der 20-jährige Justus während einer Pause in Neuenhaus. Raesfeld liegt bei Borken im Münsterland. Justus ist Hobbylandwirt und mit Tieren aufgewachsen. Die 16 und 15 Jahre alten Pferde führt er routiniert über die Wege und Straßen. Seine Freunde Laurenz und Mitja hatten zuvor kaum mit Pferden zu tun, erzählen sie. Durch Laurenz entstand der Draht zur Tier- und Naturwelt. Der Entschluss, diesen Sommer auf der Kutsche zu verbringen, kam relativ spontan. Zwar sind Pferde und Wagen gut auf die Tour vorbereitet, die weitere Planung zum Verlauf der Route passiert jedoch meistens am Tag selbst.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/nordhorn/drei-freunde-fahren-mit-der-kutsche-von-borken-bis-zum-meer-244221.html