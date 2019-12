Dorfregion stellt Entwicklungsplan auf

Nordhorn In diesen Gesprächen wurden erste Ideen gesammelt und Themengruppen zu Bereichen wie Versorgung, Siedlungsstruktur sowie Verkehr und Mobilität gebildet. Die wesentliche Aufgabe des Arbeitskreises in den nächsten Monaten ist die Erarbeitung des Dorfentwicklungsplans. In diesem werden die Ideen und Zielvorstellungen aus den Dorfgesprächen für die weitere Entwicklung der Dorfregion in Handlungsfelder zusammengefasst, die dann die Grundlage für konkrete Projekte bilden.

Auch engagierte Bürger sind eingebunden

In dem Arbeitskreis sind neben Vertretern der Politik und Verwaltung aus Nordhorn, Neuenhaus und Lage viele interessierte und engagierte Bürgerinnen und Bürger aus der Dorfregion eingebunden, die ihre privaten und beruflichen Erfahrungen in den Gestaltungsprozess zur Entwicklung des Dorfentwicklungsplanes einbringen. Gerade durch die täglichen Erfahrungen aus dem Leben und Arbeiten in der Dorfregion selbst sollen die Stärken und Schwächen sichtbar werden.

Auf der Grundlage dieser Analyse sollen dann über den Arbeitskreis im Dorfentwicklungsplan die Ziele und Inhalte beschrieben werden, die ein Leben und Arbeiten in der Dorfregion auch in der Zukunft attraktiv machen und aus denen Angebote, wie etwa in den Bereichen Verkehr und Mobilität, Demografie und Dorfgemeinschaft, Landwirtschaft und Klimaschutz erwachsen sollen.

Weitere Informationen gibt es auf den Internetseiten www.neuenhaus.de und www.nordhorn.de.