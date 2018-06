Empfehlung - Dörte ten Brink ist neue Schulleiterin der Montessori-Schule

Nordhorn Regierungsschuldirektor Gerd Nögel von der Landesschulbehörde führte Dörte ten Brink am Freitag in einer Feierstunde offiziell in ihr Amt als Schulleiterin ein, umrahmt von musikalischen Beiträgen der Schüler. Die Aula am Gildkamp war dabei bis auf den letzten Platz besetzt.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/nordhorn/doerte-ten-brink-ist-neue-schulleiterin-der-montessori-schule-239834.html