Empfehlung - Documenta-Künstler Nasan Tur entzaubert die Politik

Nordhorn. Der in Offenbach geborene Nasan Tur, Sohn türkischer Vorfahren, hat in diesem Jahr ein Werk für die documenta 14 in Kassel produziert, das beispielhaft für seine bildnerische Vielseitigkeit und seine Inhalte steht: Für ein Radioprojekt der bedeutenden Weltkunstschau produzierte Tur eine aus Redepausen von Politikern zusammengestellte Soundcollage. Die Bilder von den oft zitierten Worthülsen oder der vielen heißen Luft, die hier der Radiohörer in Verbindung mit Politik assoziieren mag, kommen so ähnlich auch dem Betrachter der Kunstwerke in der luftig gebauten Einzelausstellung mit sieben Werken aus Video, Fotografie, Skulptur, Malerei und Installation ganz schnell in den Sinn.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/nordhorn/documenta-kuenstler-nasan-tur-entzaubert-die-politik-204147.html