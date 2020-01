/ Lesedauer: ca. 1min DLRG-Taucher suchen die Vechte nach Vermisstem ab

Die Suche nach dem vermissten Patrick Sommer geht weiter. Taucher der DLRG sind am Montagmittag in Nordhorn im Einsatz. Sie suchen dort das Wasser ab. Einen konkreten Hinweis, dass sich der Vermisste in Vechte befindet, gibt es aber offenbar nicht.